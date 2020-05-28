В Иркутске ограничено движение по улице Лыткина

Иркутск, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в связи с ремонтными работами на тепловой сети в районе дома №29 по улице Лыткина до 1 июня ограничено движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго», движение ограничили с 26 мая по правой полосе проезжей части улицы Лыткина – по направлению движения от улицы Карла Либкнехта до улицы Партизанская.

Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме «пробки».