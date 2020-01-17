В Иркутске от Солнечного до Волжской запускают новый автобусный маршрут

Иркутская область, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Газпром добыча Иркутск» планирует в 2020 году завершить строительство автодороги от расположенного на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) посёлка Магистральный до Ковыктинского газоконденсатного месторождения, где ведут работы по подготовке к запуску в промышленную эксплуатацию и подключению к магистральному газопроводу «Сила Сибири». Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.