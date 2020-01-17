|Транспорт
|18.01.2020
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В Иркутске от Солнечного до Волжской запускают новый автобусный маршрут
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Иркутск, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В областном центре с 20 января начнет работать регулярный автобусный маршрут №17 «м/р Солнечный – ул. Волжская – м/р Солнечный». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Путь следования: ул. Байкальская, ул. Ржанова, пр-т имени Жукова, ул. Байкальская, пр-т имени Жукова, ул. Ржанова, ул. Байкальская.
Остановочные пункты: м/р Солнечный («Море солнца»), Гормолкомбинат, Исток, Школа №22, Лодочная, пристань Ракета, Гимназия №25, ДКЦ «Дружба», Стомклиника, ДКЦ «Дружба», пр-т имени Жукова, Релейный завод, м/р Байкальский, Лисиха, ул. Цимлянская, ул. Волжская (в центр), ул. Волжская (из центра), ул. Цимлянская, Лисиха, м/р Байкальский, пр-т имени Жукова, ДКЦ «Дружба», Стомклиника, Исток, м/р Солнечный (ЖК «Море солнца»).
На маршруте будут работать два автобуса малого класса. Интервал движения в часы пик составит 30 минут. Маршрут вводится по многочисленным обращениям жителей микрорайона Солнечный.