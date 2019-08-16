В Иркутске открыли после ремонта движение по путепроводу в районе Покровской развязки

Иркутск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в ночь на 16 августа открыли движение по путепроводу Бегущая Лань в районе улицы Сурнова и Покровской развязки после ремонта.

Как сообщили Телеинформу в пресс-службе администрации Иркутска, работы на проезжей части завершены, хотя в целом ремонт еще продолжается. Но теперь речь идет только об обочинах, конструктивных элементах и так далее.

Напомним, проезд по этому путепроводу был перекрыт в начале июня. Работы планировалось завершить до 1 октября, но городские власти обещали постараться сделать все пораньше.