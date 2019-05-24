В Иркутске открывают новый автобусный маршрут – от Берёзового до улицы Маршала Конева

Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 29 мая начнёт работать новый регулярный автобусный маршрут №19 «микрорайон Березовый – Реабилитационный центр (ул. М.Конева)». Об этом сообщает пресс-службаадминистрации Иркутска.
Путь следования:
8 микрорайон, 21-й Советский переулок, Р.Люксембург, Трактовая, Иркутный мост, Боткина, 2-я Железнодорожная, Лермонтова, объездная дорога Свердловского района, Сергеева, Аргунова, Сергеева, М.Конева;
М.Конева, Сергеева, Аргунова, Сергеева, объездная дорога Свердловского района, Лермонтова, Жуковского, Гоголя, Маяковского, Джамбула, Иркутный мост, Трактовая, Р.Люксембург, 21-й Советский переулок, 8 микрорайон.
Остановочные пункты:
микрорайон Березовый, Детский комбинат, 6 м/р Н.Ленино, Автостанция, Магазин Спутник, Подстанция, Кинотехникум, Пионерская, кинотеатр «Восток», Железнодорожная больница, ул. Норильская, 2-я Норильская, Узловая, ул. Трактовая, Оптовый рынок «Бакалея», Военный городок, ДОК, Иркутный мост, курорт «Ангара», ул. 2-я Железнодорожная, Свердловский рынок, ул. Шмидта, ул. Жуковского, Технический университет, Институт МВД, м/р Университетский, Школа №55, Ботанический сад, Ново-Мельниково, Торговый центр, Южная проходная, Мельниковский рынок, Радиозавод, стадион «Рекорд», Реабилитационный центр;
Реабилитационный центр, стадион «Рекорд», Мельниковский рынок, Березовая роща, Ново-Мельниково, Ботанический сад, Школа № 55, м/р Университетский, ул. Юрия Тена (по требованию), Институт МВД, Технический университет, ул. Жуковского, Педучилище, Свердловский рынок, ул. Гоголя, ул. Маяковского, ул. Джамбула, Иркутный мост, ДОК, Военный городок, Оптовый рынок «Бакалея», ул. Трактовая, Узловая, ул.Норильская, Роща, Железнодорожная больница, кинотеатр «Восток», Пионерская, Кинотехникум, Подстанция, Магазин Спутник, Автостанция, 6 м/р Н.Ленино, Детский комбинат, микрорайон Березовый.
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Сегодня, 24 мая, в рамках федерального проекта ВПП «Единая Россия» «Безопасные дороги» рабочая группа проверила, как устраняются в Иркутске недостатки улично-дорожной сети в районе школ и детских садов.
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 29 мая начнёт работать новый регулярный автобусный маршрут №19 «микрорайон Березовый – Реабилитационный центр (ул. М.Конева)». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Правобережного округа приступили к ремонту участков дорог на трех улицах.
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 8:00 25 мая до 24:00 25 июня будет частично ограничен проезд по улице Желябова в районе пересечения с переулком Гусарова. В это же время будет ограничено движение по улице Грязнова в районе дома №1.
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 1 июня по 1 октября 2019 года будет закрыт проезд по путепроводу, ведущему с улицы Сурнова на Покровскую развязку. Об этом сообщил начальник департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации города Андрей Пономарёв.
Качугский район, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Качугский филиал Дорожной службы приступил к работам по устройству земельного полотна на участке с 250 км по 255 км трассы Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово в Качугском районе.
Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству 22 мая провёл выездное заседание в центральном филиале ГУП «Мосгортранс». Депутаты ознакомились с инновационными решениями, прорывными технологиями и локализацией производства электробусов в Москве. Об этом сообщает пресс-служба депутата Сергея Тена.
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Заксобрания Иркутской области инициировали проверку по вопросу неисполнения правительством региона указа президента РФ от 31 декабря 2014 года, который касается повышения эффективности транспортного обеспечения региона. Речь идёт о судьбе иркутского аэропорта.
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на сессии Заксобрания Иркутской области 22 мая приняли законопроект об освобождении инвалидов первой категории от уплаты транспортного налога. С законодательной инициативой выступил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске стартовал ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом во время выездного совещания мэру Иркутска Дмитрию Бердникову доложила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Елена Федорова. В рамках первого этапа будут отремонтированы 16 участков.
Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области начала работы на четырех объектах строительства и реконструкции. Общее финансирование запланировано в размере 1 млрд 385,3 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора.
Нижнеилимский район, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Дорожная служба Иркутской области выиграла контракт на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Подъезд к поселку Янгель» с нулевого по 13-й км и с 15,9 км по 18,13 км в Нижнеилимском районе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «S7 Airlines» со 2 июня 2019 года открывает прямые регулярные рейсы из Иркутска в Братск, Красноярск и Магадан. Авиабилеты уже в продаже, сообщает пресс-служба перевозчика.
Иркутская область, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы Сергей Тен принял участие в заседании комитета по транспорту и строительству, где были рассмотрены новые законодательные инициативы. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.
Иркутск, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Четыре новых троллейбуса выйдут на линии Иркутска в ближайшее время. Сейчас транспорт проходит процедуру приемки и постановки на учет. Об этом во время выездного совещания мэру Иркутска Дмитрию Бердникову сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Елена Фёдорова.
Бурятия, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 мая по 1 октября 2019 года двусторонний автомобильный пункт пропуска Монды в Бурятии будет работать ежедневно с 10:00 до 18:00 по местному времени, сообщает СБАТ.
Иркутск, 15.05.19 (ИА «Телеинформ»), - 14 мая состоялись первые прямые рейсы авиакомпании «Ангара» по маршрутам Чита - Хабаровск и Хабаровск - Нерюнгри. На самолете Ан-148-100Е, вмещающем 75 пассажиров.
Иркутская область, 14.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области начала капитальный ремонт на региональных автотрассах, сообщает пресс-служба губернатора.
Иркутская область, 13.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области начали ремонтировать 37 километров трассы «Вилюй». Дорожные бригады приступили к работе в Усть-Кутском, Нижнеилимском и Братском районах региона, сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».
Иркутская область, 10.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Замечания по качеству дорог, отремонтированных по проекту «Безопасные и качественные дороги», будут устранены до конца мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
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