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28.09.2018

В Иркутске отметили самый низкий в России спрос на китайские иномарки

Иркутск, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске наблюдается наименьший в России спрос на китайские иномарки. К такому выводу пришли аналитики «Авито».

Этот показатель в городе составляет всего 0,4,%, тогда как у лидера по спросу Саратова – 3,2%. При этом доля предложения китайских авто составляет 0,6%. Стоит отметить, что китайские иномарки не очень популярны также в Барнауле, Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге.

Самыми популярными маркой китайских производителей аналитики называют «Чери Тигго», который в среднем стоит 276 тысяч рублей, а самой дорогой – «Грейт Вал Ховер» стоимостью 515 тысяч рублей.

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