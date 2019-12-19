В Иркутске оценят, как общественный транспорт ходит по вечерам

Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поручил комитету городского обустройства проверить работу общественного транспорта в вечернее время – оценить периодичность выхода и количество единиц техники на маршрутах после 20.00. Такое решение принято в ходе встречи с жителями предместий Радищева и Марата, а также микрорайона Топкинский, сообщает пресс-служба мэрии.

– В Иркутске живет много энергичных и неравнодушных людей, которые помогают мне и администрации города постоянно «держать руку на пульсе». Со своей стороны, предлагаю вам фиксировать нарушения и отправлять их на сайт «Я иркутянин». Все поступающие заявки отрабатываются специалистами структурных подразделений администрации. Срок рассмотрения по такому обращению составляет максимум неделю, – отметил Дмитрий Бердников.

В ходе встречи с жителями также обсудили вопросы благоустройства территорий Радищева, Марата и Топкинского и строительства социальных объектов. В частности, в 2019 году обустроили новый стадион на территории школы №73, выполнили третий этап реконструкции рощи на улице Шевцова. В перспективе создание на базе кинотеатра «Марат» культурно-досугового центра – проект реконструкции здания будет завершён до конца года, сообщают в администрации Иркутска.

Мэр напомнил, что также в планах разработка проектно-сметной документации на строительство ледового дворца в границах улиц Ленская, Карпинская и Напольная. Новый муниципальный спортивный объект будет предназначен для круглогодичных тренировок и проведения соревнований по хоккею с шайбой.

Кроме этого, по результатам обращений жителей на контроль администрации взят вопрос строительства стадиона на территории общеобразовательной школы №3 на улице Госпитальная, ремонт спортивной площадки школы №10.