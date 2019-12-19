В Иркутске перед Новым годом подорожал бензин

Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске после долгого периода стабильности в декабре повысилась средняя стоимость бензина. Об этом сообщается в материалах Росстата.

К середине декабря средняя цена бензина за литр в областном центре составила 45 рублей 92 копеек, тогда как с октября она держалась на уровне 45 рублей 87 копеек. Прирост дали марки АИ-95 и АИ-98. В первом случает средняя цена на топливо выросла на шесть копеек до 44 рублей 13 копеек, во втором – на девять копеек до 50 рублей 52 копеек. Подорожало и дизтопливо – с 47 рублей 63 копеек до 52 рублей 2 копеек.

Средняя стоимость АИ-92, начиная с сентября 2019 года, не меняется – 41 рубль 59 копеек.

В целом по Сибири средняя стоимость бензина составляет 42 рубля 87 копеек, в Иркутске – самое дорогое топливо. Дешевле всего оно обходится жителям Горно-Алтайска – 41 рубль 77 копеек.

С 10 по 16 декабря зафиксировано снижение цен на бензин автомобильный в 10 центрах субъектов Российской Федерации, наибольшее в Нальчике – на 0,4%. Увеличение цен на автомобильный бензин отмечалось в четырёх центрах субъектов Российской Федерации, наибольшее в Южно-Сахалинске – на 0,9%.