В Иркутске переносят остановку транспорта «Военный городок»

Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 27 января остановка общественного транспорта «Военный городок» по направлению в центр города переносится на 120 метров по ходу движения муниципальных маршрутов к ТЦ «Кипарис».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, речь идет об остановке для автобусов №14, 26, 28, 28Р, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 54, 55, 57, 65, 66. Благоустройство нового пункта производилось в рамках частно-муниципального партнерства.

– Новая остановка общественного транспорта «Военный городок» соответствует действующим нормативам, утвержденным распоряжением Минтранса России. Всего администрацией Иркутска в этом году запланировано благоустройство 25 остановок общественного транспорта, – поясняют в мэрии.