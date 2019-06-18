В Иркутске планируют провести капремонт улицы Култукская

Иркутск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в 2019-2020 годах планируют капитально отремонтировать улицу Култукская. Об этом сообщает пресс-службы городской думы.

Работы на Култукской разделены на два этапа и пройдут в рамках национального партийного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На первом этапе в 2019 году планируется заменить инженерные коммуникации. Из бюджетов всех уровней на это выделено 90 млн рублей. Сейчас закачивается этап прохождения государственной экспертизы. Аукцион на проведение работ будет объявлен в июле 2019 года, контракт предполагается заключить в августе или сентябре.

– Главной проблемой здесь является отсутствие целенаправленного водоотведения, поэтому улицу буквально «смывает» дождями. В этом году будут переложены все сети на протяжении двух километров от улицы Красноказачьей до Космического переулка. В 2020 году будет проведен комплексный дорожный ремонт. Однако при корректировке бюджета в июне будем настаивать на том, чтобы по завершении работ первого этапа Култукскую отремонтировали большими картами уже в этом сезоне, – рассказал председатель думы Иркутска Евгений Стекачёв.

В 2020 году на втором этапе капремонта будут сделаны ливневая канализация, тротуары, ограждения, съезды к домам. Предусмотрены полная замена основания проезжей части и «дорожной одежды», асфальтирование. Стоимость работ – 185 млн рублей.

Всего в 2019 году в Иркутске отремонтируют 31 участок дорог, общая протяженность которых составляет 30 километров.