В Иркутске планируют запретить движение автотранспорта свыше 3,5 тонн по улице Урицкого

Иркутск, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Движение автотранспорта по улице Урицкого в Иркутске, в том числе для обслуживания зданий, полностью запретят в период с 8.00 до 21.00.

В ночное время предлагается разрешить проезд, но только для транспорта не более 3,5 тонн, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Такая мера необходима для обеспечения целостности и сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Застройка улицы Урицкого», градостроительного ансамбля конца 19 – начала 20 веков. Об этом сообщила заместитель мэра – глава комитета по управлению Правобережным округом Иркутска Надежда Лебедева.

– Сегодня действует постановление правительства Иркутской области и установлены дорожные знаки, запрещающие проезд по данной улице. Комитетом по управлению Правобережным округом прорабатывается вопрос организации доступности спецтехники в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также транспорта собственников зданий и других служб для обеспечения функционирования организаций. Предлагается в период с 21.00 до 8.00 разрешить проезд автотранспорта, но массой не более 3,5 тонн. Для контроля за выполнением такого ограничения предлагается обеспечить работу передвижного поста дорожно-патрульной службы ОГИБДД УМВД «Иркутское», патрулирование улицы представителями ППС и Росгвардии, а также установить камеры видеонаблюдения, – уточнила Надежда Лебедева.

Напомним, что в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в 2019 году на улице Урицкого выполнены укладка новой гранитной плитки, установка малых архитектурных форм, обустройство наружного освещения, обновление фасадов зданий. Кроме этого, на пересечении с улицей Дзержинского вместо шлагбаума установлены болларды – дорожные блокираторы с автоматическим управлением.