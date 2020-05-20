В Иркутске по улице Клары Цеткин до 25 мая ограничено движение

Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 12:00 20 мая ограничили движение по улице Клары Цеткин, в районе дома № 22.

Как сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго», движение будет ограничено до 22:00 25 мая по правой полосе проезжей части улицы Клары Цеткин – по направлению движения от улицы 4-ая Железнодорожная до улицы Лермонтова.

Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме «пробки».