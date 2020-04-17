В Иркутске по улице Ядринцева будет перекрываться движение с 20 апреля по 31 июля

Иркутск, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в связи с строительством тепловой сети по улице Ядринцева с 20 апреля по 31 июля будет перекрываться движение от дома по улице Лызина, 48 до улицы Трилиссера..

Как сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго», строительство пройдет в три этапа:

- с 20 апреля 2020 до 15 мая 2020 года будет закрыто движение для автотранспорта от улицы Трилиссера до улицы Красных Мадьяр.

- с 15 мая 2020 до 15 июня 2020 года будет закрыто движение для автотранспорта от улицы Красных Мадьяр до дома по адресу Саянский переулок, 5 А.

- с 15 июня 2020 до 31 июля 2020 года будет закрыто движение для автотранспорта от дома по адресу Саянский переулок, 5 А до дома по адресу улица Лызина, 48.

Место проведения будет нанесено на срок проведения работ на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме «пробки».