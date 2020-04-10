В Иркутске приступили к разработке проектов реконструкций транспортных развязок

Иркутск, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске начали разработку проектов реконструкций транспортных развязок, приоритетная точка – Лермонтовский узел. Перспективы развития дорожной инфраструктуры областного центра обсудили в ходе рабочей поездки врио губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и вице-мэр Иркутска Руслан Болотов, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Как отметил вице-мэр, основная задача – повышение безопасности дорожного движения, пропускной способности развязок, а также понимание приоритетности при реконструкции или строительстве дорог. Одна из приоритетных на сегодня точек – Лермонтовская развязка. – Лермонтовский узел включает в себя целый ряд ключевых транспортных узлов, выполняющих важнейшую роль в перераспределении транспортных городских потоков, а также в системе «город плюс пригород», – доложил главный архитектор Иркутска Сергей Александров. – Прорабатывается такой подход: устройство дополнительных четырех полос движения под улицей Лермонтова, рядом с существующим путепроводом. Общие параметры проезжей части четыре плюс четыре позволят повысить пропускную способность развязки и предусмотреть выделенные полосы для общественного транспорта. В планах и строительство путепровода в две полосы движения над ж/д путями в районе высшей школы МВД. Кроме того, среди самых первоочередных мероприятий – повышение пропускной способности регулируемого перекрестка улиц Лермонтова и Улан-Баторская, Улан-Баторская и Фаворского и Улан-Баторская и Объездная улица Первомайский – Университетский. Планируется появление новой кольцевой регулируемой развязки в районе ЖК «Сигма». Перекресток будет востребован жителями Академгородка и позволит распределяться транспортному потоку по всем основным направлениям города. Особое внимание будет уделено и благоустройству территории, прилегающей к Лермонтовской развязке, подчеркнул врио губернатора. Здесь находится сразу несколько крупных социальных объектов, один из которых – строящийся Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал». – До конца мая администрация Иркутска подготовит предложения, а в первой декаде июня мы рассмотрим комплексное благоустройство территорий объектов, которые расположены в данном районе. Территория должна быть интересна и привлекательна для всех – и семьям с детьми, и взрослым людям, – сказал Игорь Кобзев. В ходе рабочей поездки также была рассмотрена перспектива развития Маратовской развязки. Напомним, что работы по реконструкции проводились в два этапа в 2017-2018 годах, что позволило увеличить пропускную способность на 30%. – На сегодня серьезных затруднений в движении не наблюдается. Развязка работает и справляется с пропускной способностью. Для оптимизации дорожного движения рассматривается возможность реконструкции участка улицы Карла Маркса со строительством мостового перехода через реку Ушаковку до Маратовской развязки. В дальнейшем при реализации планов по строительству Западного, Восточного и Северного обходов значительно уменьшится транзитный поток через Маратовскую развязку, в том числе и через исторический центр, дорожное движение по развязке станет более безопасным, а у водителей будет альтернатива выбора пути, – отметил вице-мэр Руслан Болотов. По поручению врио губернатора региона Игоря Кобзева, прилегающая территория должна быть благоустроена. А также планируется объявить архитектурный конкурс на проект благоустройства территории внутри Маратовского кольца и прилегающей территории вдоль улицы Баррикад. Особое внимание в ходе поездки было уделено проведению ямочного ремонта в Иркутске. В частности, до 25 апреля ямочный ремонт большими картами будет проведен на улице Верхняя Набережная. Кроме того, на участке улицы от съезда с Академического моста до дома по улице Верхняя Набережная №107 планируется выполнить капитальный ремонт – две полосы движения, обустроить тротуары по обеим сторонам, организовать выделенные велосипедные дорожки и сделать ливневую канализацию с отводом поверхностных вод на очистные сооружения в районе Академического моста. Объект планируется реализовать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021-2022 годы. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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