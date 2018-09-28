В Иркутске проведут региональный этап конкурса на лучшего таксиста

Иркутск, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 октября 2018 года пройдёт региональный этап первого Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России 2018». Об этом сообщают организаторы.

Участникам конкурса предстоит продемонстрировать знание правил дорожного движения, практические навыки профессионального мастерства на легковом автомобиле такси, знание истории Иркутской области и истории такси в России.

Победители получат ценные призы и возможность побороться за звание «Лучший водитель такси в России 2018» на федеральном уровне в финале конкурса, который состоится 10 октября в Сочи. Победители региональных этапов будут отправлены в Сочи на финал конкурса за счет организатора.