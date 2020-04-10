В Иркутске с 11 апреля ограничат движение на улице Севастопольская

Иркутск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 11 по 13 апреля будет ограничено движение транспорта на улице Севастопольская напротив дома 148. Работы будут проводится как на проезжей части, так и на тротуаре.

Как сообщает пресс-служба Иркутской электросетевой компании, ограничение связано с проведением «Южными электрическими сетями» ремонтных земляных работ – для проведения раскопки места повреждения кабельной линии. На электроснабжении потребителей ремонтные работы не отразятся.