|Транспорт
|23.04.2018
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В Иркутске с 11 мая на всех частных маршрутках подорожает проезд
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Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - На всех иркутских маршрутках частных перевозчиков с 11 мая 2018 года стоимость проезда поднимут с 15 до 20 рублей. Об этом сообщают «
На некоторых маршрутах платить по 20 рублей придётся уже с 3 мая. Кроме того, часть автобусов перейдут на дифференцированный тариф. В них 20.00 до 23.00 тариф будет установлен на уровне 25 рублей.
Напомним, по федеральному законодательству, частные перевозчики могут самостоятельно устанавливать свои цены на перевозку пассажиров. Цены на проезд в муниципальном транспорте повышать не планируют.
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