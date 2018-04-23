В Иркутске с 11 мая на всех частных маршрутках подорожает проезд

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - На всех иркутских маршрутках частных перевозчиков с 11 мая 2018 года стоимость проезда поднимут с 15 до 20 рублей. Об этом сообщают « Вести-Иркутск ».

На некоторых маршрутах платить по 20 рублей придётся уже с 3 мая. Кроме того, часть автобусов перейдут на дифференцированный тариф. В них 20.00 до 23.00 тариф будет установлен на уровне 25 рублей.

Напомним, по федеральному законодательству, частные перевозчики могут самостоятельно устанавливать свои цены на перевозку пассажиров. Цены на проезд в муниципальном транспорте повышать не планируют.