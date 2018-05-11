В Иркутске с 11 по 18 мая ограничат проезд по нескольким улицам

Иркутск, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В областном центре в период с 11 по 18 мая будет ограничен проезд по нескольким улицам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Так, движение транспорта по Челябинскому переулку в районе пересечения с улицей Рабочего Штаба будет ограничено с 11 по 13 мая. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на электрических сетях.

С 12 по 14 мая частично ограничат проезд по улице Партизанской недалеко от пересечения с улицей Трилиссера. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на электрических сетях.

Кроме того, 12 и 13 мая будет закрыто движение транспорта на перекрестке ул. Пржевальского и 5-го Советского переулка. А с 14 по 18 мая проезд закроют по улице Пржевальского от 5-го до 6-го Советского переулка. В этом районе будут монтировать канализационный колодец.