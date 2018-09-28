ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Транспорт
29.09.2018

В Иркутске с 17 октября запретят парковку у павильона «Эксклюзив» на Улан-Баторской

Иркутск, 29.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском микрорайоне Университетский с 17 октября 2018 года будет запрещена парковка у павильона «Эксклюзив» по улице Улан-Баторская, 43/11.

На этом отрезке улицы по направлению к улице Лермонтова будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена», «Зона действия (25 м)» и «Работает эвакуатор».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, это связано с тем, что в 2018 году на улице Улан-Баторская в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» было установлено барьерное ограждение на разделительной полосе. Припаркованные вдоль указанного участка автомобили создают помехи для совершения разворота участникам дорожного движения.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске