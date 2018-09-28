В Иркутске с 17 октября запретят парковку у павильона «Эксклюзив» на Улан-Баторской

Иркутск, 29.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском микрорайоне Университетский с 17 октября 2018 года будет запрещена парковка у павильона «Эксклюзив» по улице Улан-Баторская, 43/11.

На этом отрезке улицы по направлению к улице Лермонтова будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена», «Зона действия (25 м)» и «Работает эвакуатор».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, это связано с тем, что в 2018 году на улице Улан-Баторская в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» было установлено барьерное ограждение на разделительной полосе. Припаркованные вдоль указанного участка автомобили создают помехи для совершения разворота участникам дорожного движения.