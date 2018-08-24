В Иркутске с 20 сентября запретят движение грузовиков по улице Аргунова

Иркутск, 25.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 20 сентября 2018 года запретят движение грузового транспорта на участке от улицы Аргунова до улицы Банзарова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Там будет установлен соответствующий дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». Это связано с безопасностью дорожного движения, пояснили в администрации Иркутска.