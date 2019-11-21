Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 21 ноября ограничат проезд по улицам Лыткина и Омулевского. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, с 21 по 27 ноября будет частично ограничен проезд по улице Омулевского в районе дома №31а. С 21 ноября по 5 декабря будет частично ограничен проезд по улице Лыткина в районе дома №29.