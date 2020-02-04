|Транспорт
|05.02.2020
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В Иркутске с 25 февраля запустят ночной автобус от аэропорта до железнодорожного вокзала и обратно
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Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 25 февраля начнет работать ночной внутригородской автобусный маршрут № 21 «Аэропорт – ж/д вокзал». Он будет следовать через предместье Рабочее. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании.
Расписание автобуса составлено с учетом графика движения пригородных и пассажирских поездов, прибывающих на станцию Иркутск-Пассажирский ежедневно с 21 до 6 часов утра.
Например, пассажиры, прибывшие из Слюдянки на станцию Иркутск-Сортировочный в 21:29, смогут доехать на этом автобусе до иркутского аэропорта. От главного вокзала областного центра он отходит в 21:40.
Расписание автобуса № 21: