В Иркутске с 25 февраля запустят ночной автобус от аэропорта до железнодорожного вокзала и обратно

Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 25 февраля начнет работать ночной внутригородской автобусный маршрут № 21 «Аэропорт – ж/д вокзал». Он будет следовать через предместье Рабочее. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании.

Расписание автобуса составлено с учетом графика движения пригородных и пассажирских поездов, прибывающих на станцию Иркутск-Пассажирский ежедневно с 21 до 6 часов утра.

Например, пассажиры, прибывшие из Слюдянки на станцию Иркутск-Сортировочный в 21:29, смогут доехать на этом автобусе до иркутского аэропорта. От главного вокзала областного центра он отходит в 21:40.

Расписание автобуса № 21:

От вокзала Иркутск-Пассажирский автобус отходит в 21:20; 21:40; 23:25; 23:45; 01:45; 02:05; 03:50; 04:10; 05:55 ежедневно.

От Иркутского аэропорта автобус отходит в 22:15; 22:35; 00:20; 00:40; 02:40; 03:00; 04:45; 05:05 также каждый день.