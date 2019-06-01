В Иркутске с 3 июня перекроют несколько улиц

Иркутск, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 3 июня ограничат движение на улицах Литвинова, Сурикова и Костычева.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, с 9:00 3 июня до 20:00 28 июля будет ограничено движение транспорта по улице Сурикова в районе пересечения с улицей Бурлова. На этот же период времени ограничат движение транспорта по улице Литвинова от ул. Тимирязева до ул. Дзержинского.

Это связано с проведением работ по строительству нового участка тепловой сети.

С 9:00 3 июня до 20:00 30 июля будет частично ограничен проезд по улице Костычева на участке от здания №30\25 до перекрестка с улицей Варламова. Это также связано с проведением работ по строительству нового участка тепловой сети.