В Иркутске с 5 по 6 декабря перекроют движение по улице Лапина

Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 5 по 6 декабря перекроют движение для автотранспорта по улице Лапина в районе дома №16. Об этом сообщает пресс-служба компании «Иркутскэнерго».

Движение закроют на участке от улицы Дзержинского до улицы Тимирязева в связи с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для выполнения ремонтно-восстановительных работ тепловой сети в период с 20.00 5 декабря до 7.00 06 декабря.

– Приносим извинения за доставленные неудобства. Планируйте свой маршрут заранее и будьте аккуратны на дорогах, – обратились к горожанам в «Иркутскэнерго».