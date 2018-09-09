В Иркутске с начала года водительских прав по медицинским противопоказаниям лишили 14 человек

Иркутск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с начала 2018 года прекращено действие водительских прав у 14 человек, имеющих медицинские противопоказания, которые препятствуют безопасному управлению транспортными средствами.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, соответствующие решения вынесены судом по административным исковым заявлениям городского ведомства.

Работу в этой сфере прокуратура Иркутска продолжит.