|Транспорт
|10.09.2018
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В Иркутске с начала года водительских прав по медицинским противопоказаниям лишили 14 человек
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Иркутск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с начала 2018 года прекращено действие водительских прав у 14 человек, имеющих медицинские противопоказания, которые препятствуют безопасному управлению транспортными средствами.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, соответствующие решения вынесены судом по административным исковым заявлениям городского ведомства.
Работу в этой сфере прокуратура Иркутска продолжит.
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