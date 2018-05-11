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12.05.2018

В Иркутске совершил первый полёт второй опытный МС-21

Иркутск, 12.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Второй опытный самолет МС-21-300 совершил 12 мая свой первый полёт с аэродрома Иркутского авиационного завода. Об этом сообщает пресс-служба корпорации «Иркут».

При постройке новой машины учтены результаты летных испытаний первого опытного самолёта, который «поднялся на крыло» в 2017 году. Продолжительность полёта составила 1 час 7 минут, он проходил на высоте до 3000 метров при скорости до 400 км/час.

Программа полёта включала проверку самолёта на устойчивость и управляемость при различной конфигурации крыла с уборкой и выпуском шасси, а также проверку работоспособности бортового оборудования.

В Иркутске совершил первый полёт второй опытный МС-21

Фото пресс-службы ИАЗа

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова и Андрея Воропаева. По словам Василия Севастьянова, полетное задание выполнено полностью, полёт прошел в штатном режиме.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что с сегодняшнего дня в программе испытаний принимают участие три самолета МС-21-300: два из них летают, один проходит статические испытания в ЦАГИ.

– На Иркутском авиационном заводе идет постройка еще трех опытных машин. Параллельно с летными и статическими испытаниями в настоящее время ведется активная подготовка к развертыванию серийного производства нового авиалайнера, – отметил Денис Мантуров.

Президент ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут» Юрий Слюсарь сообщил, что завод «Авиастар-СП» приступил к изготовлению панелей для первых самолетов, которые будут поставлены заказчикам.

– По летно-техническим характеристикам и экономичности самолет МС-21 превзойдет имеющиеся аналоги за счет передовой аэродинамики, новейших двигателей и самолетных систем, а также благодаря широкому применению современных композитных материалов, – заявил индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

Госкорпорация выступает интегратором ряда систем самолета МС-21. Предприятия Ростеха производят более 50% авионики авиалайнера, обеспечивают потребность программы МС-21 в титане, а также поставляют композитные панели хвостового оперения. Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в состав Госкорпорации Ростех, станет поставщиком двигателей ПД-14, которыми наряду с двигателями Pratt & Whitney PW1400G, будут устанавливаться на серийные самолеты МС-21. В феврале 2018 года авиакомпания «Аэрофлот» подписала с лизинговой компанией «Авиакапитал-Сервис» (в составе Госкорпорации Ростех) твердый контракт на поставку 50 самолетов МС-21-300.

Первый самолет МС-21-300 выполняет программу летных испытаний на аэродроме ЛИИ им. М.М.Громова (г. Жуковский, Московская обл.). Испытания подтверждают правильность технических решений. В частности, самолет проверен на устойчивость и управляемость, определены его взлетно-посадочные характеристики, испытаны различные режимы работы силовой установки, включая запуск двигателя в полете, определены характеристики вывода самолета из глубоких завалов по крену.

В интересах программы проводится большой объем наземных тестов. В ЦАГИ ведутся прочностные испытания самолета МС-21. В ходе завершившихся в конце 2017 года испытаниях композитного кессона крыла подтверждена его достаточная прочность для выполнения полетов на предельных режимах. Испытания композитных агрегатов механизации подтвердили их прочность при максимально возможных нагрузках в наиболее агрессивных условиях эксплуатации.

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