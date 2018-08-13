Сергей Брилка поздравил коллектив Иркутского авиазавода с полётом второго МС-21

Иркутск, 13.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель ЗС Иркутской области Сергей Брилка от имени депутатского корпуса региона поздравил коллектив Иркутского авиационного завода и его генерального директора, депутата областного парламента Александра Вепрева с первым полётом второго опытного самолёта МС-21-300. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

– Иркутские авиастроители вновь продемонстрировали высочайший профессионализм, успешно подняв в небо второй опытный самолет МС-21. У нас, жителей Приангарья, есть все основания гордиться результатами плодотворного труда наших земляков – многотысячного коллектива авиазавода, – сказал Сергей Брилка.

Он отметил, что для Приангарья авиастроение имеет особое значение. Иркутский авиационный завод, который входит в состав ПАО «Корпорация «Иркут», это признанный во всем мире флагман самолетостроения, промышленный гигант, играющий стратегическую роль в экономике нашего региона. На предприятии трудятся тысячи профессионалов своего дела.

Напомним, МС-21-300 – пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок. Первый полёт второго опытного образца прошёл 12 мая.