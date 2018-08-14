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15.08.2018

В Иркутске торговали контрафактными сигнализациями для автомобилей

Иркутск, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске выявили продажу поддельных систем автосигнализаций. В ходе рейда полицейские изъяли 22 устройства и более 200 брелоков к ним, выдаваемые за оригинальные.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, заявление в полицию о появлении в областном центре неоригинальных охранных систем поступило от одного из крупных производителей комплексов защиты автомобилей от угона. В ходе совместных мероприятий полицейские вместе с экспертом фирмы-производителя проверили основные рынки автомобильных принадлежностей города.

Представитель компании-производителя отметил, что использование неоригинальных устройств позволяет злоумышленникам обходить охранную систему автомобиля при помощи устройств взлома и получать доступ к авто. По словам эксперта, чтобы отличить неоригинальное устройство, следует обращать внимание на упаковку с продукцией, которая должна быть заявленного цвета и образца, также важно обратить внимание на форму кнопок на самом брелоке и проверить серийный номер на сайте производителя.

Отметим, по закону за торговлю контрафактом предусмотрены крупные денежные штрафы и конфискация товара.

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