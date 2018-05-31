В Иркутске в День города запустят дополнительный транспорт

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 2 июня в День города запустят дополнительный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Кроме того, для приближения маршрутов городского пассажирского транспорта к местам проведения массовых мероприятий с 21:45 будут организованы пункты отправления для маршрутов № 3, 6, 7к, 23, 28р, 30, 33, 38, 65 – правая сторона улицы Сурикова от улицы Ленина в сторону Глазковского моста.

Для маршрутов № 4к, 27, 32, 56 – правая сторона ул. Нижней Набережной от ул. Декабрьских Событий в сторону остановки «Фортуна». Пункт отправления для маршрутов № 12, 20, 83 – правая сторона улицы Российская от улицы Марата до улицы Ленина.

В связи с проведением праздничных мероприятий ограничение движения транспорта в центрально части города, схема движения общественного транспорта 2 июня изменится, её можно посмотреть на сайте администрации Иркутска .