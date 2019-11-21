В Иркутске в ночь на 22 ноября перекроют движение по левой полосе улицы Дзержинского

Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 20:00 21 ноября до 06:00 22 ноября будет ограничено движение по левой полосе проезжей части улицы Дзержинского в районе здания №43 (в направлении от улицы Декабрьских событий до улицы Франк-Каменецкого).

Ограничение движения связано с ремонтными работами на тепловой сети, сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго».

Напомним, что также в связи с ремонтными работами с 09:00 21 ноября до 18:00 27 ноября ограничено движение по правой полосе проезжей части улицы Омулевского в районе здания 31А (в направлении от улицы Советская до улицы Трилиссера).

На улице Лыткина в районе здания №29 (в направлении от улицы Карла Либкнехта до улицы Александра Невского) движение ограничено с 21 ноября до 6 декабря.