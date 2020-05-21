В Иркутске в ночь на 23 мая ограничат движение на пересечении улиц Дзержинского и Грязнова

Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на пересечении улиц Дзержинского и Грязнова в ночное время ограничено движение автотранспорта в связи с проведением диагностики и ремонтных работ на тепловой сети.

Как сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго», работы проводятся в ночное время. С 20:00 22 мая до 6:00 23 мая будет перекрыта правая часть проезжей части на пересечении улиц Дзержинского и Грязнова.

Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме «пробки».