|Транспорт
|25.04.2018
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В Иркутске возникли проблемы с распространением бесплатных «садоводческих» проездных
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Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с середины апреля начали выдавать бесплатные проездные билеты на садоводческие маршруты. В областном центре их распространяют через киоски «Иркутскпечати», однако, некоторые горожане столкнулись с тем, что билетов нет. В частности, об этом сигнализировали в редакцию газеты для пенсионеров «Мои года» пожилые читатели, больше всех заинтересованные в реализации льготы. В организации Телеинформу подтвердили, что такие проблемы действительно возникали, но они носили точечный характер и были оперативно решены.
– У нас контракт на распространение билетов заключён с 15 апреля. Сегодня возникла в одном месте нехватка, но мы буквально за час устранили эту проблему, подвезли необходимое количество билетов, – рассказали в «Иркусткпечати». – Как только узнаём о таких ситуациях, сразу же решаем вопрос. Всего билеты у нас распространяются по всему городу в 21 киоске.
Пункты выдачи, напомним, определялись областными управлениями социальной защиты населения. В Минсоцразвития Иркутской области Телеинформу отметили, что ранее в ведомство поступали звонки от горожан, которые сообщали об отсутствии самих пунктов выдачи билетов. Специалисты министерства проверили эту информацию, она не подтвердилась. Теперь сотрудники ведомства обязательно проведут проверку по наличию проездных в киосках.
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