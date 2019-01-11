ТЕМЫ
Архив
< Январь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Транспорт
12.01.2019

В Иркутске за день 16 водителей попались на выезде на лёд вне переправ

Иркутск, 12.01.19 (ИА «Телеинформ»), - На реке Иркут в районе Селиванихи в черте Иркутска сотрудники МЧС и МВД совместно с представителями городской администрации задержали за день 16 автомобилистов, которые выехали на лёд вне переправ. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.

Накануне Нового года в этом месте силами администрации Иркутска создали искусственную преграду из снега и залили её водой, чтобы водители не выезжали на лёд Иркута, пытаясь срезать путь. Сейчас снежный вал пересечён следами автомобильных шин – водителей не пугает перспектива потерять автомобиль.

Снежные преграды здесь возводятся регулярно, однако их разрушают водители, говорят в ГУ МЧС по Иркутской области. По словам государственных инспекторов по маломерным судам, ежегодно в этом месте происходят провалы автомобилей передними колесами в трещины, образованные подвижками льда. Как правило, весной эта опасность возрастает, поскольку по накатанной подтаявшей ледовой дороге автомобилисты продолжают ездить и в тёплое время, а это грозит уже серьёзными последствиями. Чтобы не допустить происшествий, которые могут повлечь гибель людей, государственные инспекторы по маломерным судам организуют дежурство в месте выезда на лёд автотранспорта.

Всего на водных объектах в Иркутской области возведено больше сотни искусственных преград для предотвращения выезда автотранспорта на лед. Продолжается работа по отсыпке съездов, установке шлагбаумов, бетонных блоков и тросовых заграждений силами муниципальных образований.

Напомним, нарушение запрета на выезд транспорта на лёд вне ледовых переправ влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске