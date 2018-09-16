В Иркутске за два дня обнаружили 113 водителей, не пользующихся ремнями безопасности или детскими креслами

Иркутск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске за два дня полицейские выявили 113 автомобилей, водители и пассажиры которых не пользовались ремнями безопасности или детскими креслами.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, для снижения количества дорожно-транспортных происшествий с 13 по 14 сентября сотрудники ГИБДД МУ МВД «Иркутское» провели массовые проверки водителей на предмет использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

В результате автоинспекторами было привлечено к административной ответственности 113 водителей, из них – 95 не использующих в момент поездки ремень безопасности, и 18 – перевозивших своих детей без автокресел.

С правонарушителями дорожные полицейские провели профилактические беседы, дали советы по выбору детских удерживающих устройств, а также объяснили опасность перевозки детей на руках у взрослых.

Госавтоинспекция призывает иркутян соблюдать нормы дорожной безопасности и правила перевозки детей в салоне автомобиля. Также напоминают, что для водителя штраф за непристегнутый ремень составляет 1000 рублей. Столько же он должен будет заплатить за пассажира, который при движении также не будет применять ремень безопасности. За нарушение требований к перевозке несовершеннолетних штрафные санкции установлены в размере 3000 рублей.