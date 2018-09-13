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13.09.2018

В Иркутске заканчивают ремонты по проекту «Безопасные и качественные дороги»

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске завершается комплексный ремонт улиц в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Накануне состоялся рабочий выезд ведомств, курирующих строительство, и представителей органов власти. Проверяющие отметили, что на большинстве объектов качество работ соответствует нормативам, практически все подрядчики укладываются в отведенные сроки.

– Наша задача была увидеть реальное положение дел. По документам у нас еще очень мало завершено объектов, но в реальности мы убедились, что процент исполнения очень высок. Дорожное строительство в этом году в Иркутске уже практически завершено, – отметил заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Как сообщил заместитель председателя комитета городского обустройства Андрей Пономарев, работы на 22 участках дорог в рамках проекта БКД уже закончены. На них уже заасфальтировали проезжую часть, в ближайшее время нанесут разметку, установят дорожные ограждения и знаки, проведут новое освещение.

На трех участках независимый строительный контроль выявил недостаточное уплотнение дорожного покрытия и несоответствие толщины асфальта нормативным показателям. В ближайшее время по улицам Красный Путь, Декабрьских Событий, а также в 5-ом Советском переулке подрядчики будут устранять выявленные нарушения за свой счет.

– Дорожные работы сейчас идут на объездной дороге микрорайонов Первомайский-Университетский. Завершено асфальтирование дополнительных полос, ведутся подготовительные работы по перекладке сетей. Ремонт проходит с соблюдением технологий дорожного строительства, нареканий у проверяющих нет. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, от графика подрядчик не отстает, – рассказал Андрей Пономарев.

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