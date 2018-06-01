В Иркутске запретят парковаться на улице Шишкина

Иркутск, 3.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 21 июня по всей протяженности улицы Шишкина по нечётной стороне будет запрещена парковка – здесь установят знаки 3.27 «Остановка запрещена».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, такое решение принято совместно с ОГИБДД МУ МВД России Иркутское для повышения пропускной способности улицы Шишкина.