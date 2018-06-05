|Транспорт
|06.06.2018
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В Иркутске запретят парковку по улице Госпитальной
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Иркутск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - С 26 июня в Иркутске вступят в действие дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» в районе окружного клинического военного госпиталя, расположенного по адресу улице Госпитальная, 1.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, такие меры обусловлены тем, что припаркованный близко к зданию больницы автотранспорт создает серьезные помехи для пациентов и работников поликлиники.
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