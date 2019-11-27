В Иркутске запустили новый троллейбусный маршрут через Академический мост

Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске запущен новый троллейбусный маршрут №5 через Академический мост. Его протяжённость составит около 17,5 километров, сообщает пресс-служба мэрии. Для его организации проложено около четырёх километров новых кабельных линий, установлено почти 300 опор. Также построена и введена в эксплуатацию вторая в России инновационная тяговая модульная подстанция, говорят в администрации Иркутска. – Сегодня мы открываем новый, десятый по счету, городской троллейбусный маршрут. В ноябре, 49 лет назад, в Иркутске был запущен самый первый в городе троллейбус. Сегодня электротранспорт востребован горожанами. В прошлом году в Иркутске городским общественным транспортом было перевезено 80 миллионов человек и более 30% из них – пассажиры троллейбусов и трамваев, – отметил на открытии мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – Работу по развитию городского общественного транспорта мы ведем последовательно и планомерно. Ежегодно открываем новые маршруты, обновляем и пополняем парк муниципального транспорта. По новому маршруту будут курсировать шесть современных троллейбусов большого класса. Все низкопольные, оборудованы для перевозки маломобильных групп населения. Также транспорт оснащен обогревателями салона и эргономичными сиденьями, системой видеонаблюдения: в каждом троллейбусе установлено шесть видеокамер. Кроме того, в салоне есть USB-зарядки гаджетов. Троллейбусы будут ходить от сквера Кирова до микрорайона Университетский с 6.20 утра до 22.30 вечера. Интервал движения будет составлять 10-15 минут. – Как и весь муниципальный транспорт в Иркутске, троллейбусы оборудованы системой ГЛОНАСС. Это позволяет отследить передвижение машин в режиме онлайн. Для удобства пассажиров работает бесконтактная оплата проезда, – рассказал директор МУП «Иркутскгортранс» Андрей Маковецкий. – Кроме того, современная тяговая система троллейбусов позволяет экономить расход электроэнергии до 30%. В настоящий момент в ведении муниципального предприятия находится более 70 трамваев и порядка 80 троллейбусов. В 2018 году для муниципального автопарка было закуплено шесть новых автобусов и пять троллейбусов на автономном ходу. На линию дополнительно вышли 10 трамваев. В этом году приобретено два автобуса с низким расположением пола, оборудованных для маломобильных групп населения, а также девять троллейбусов. В планах – запуск троллейбусов в Ленинский округ. В следующем году планируется начать работы по проектированию строительства контактной сети по маршруту Иннокентьевский мост – ул. Олега Кошевого – ул. Розы Люксембург – 21-й Советский переулок и обратно: по ул. Баумана – 18-й Советский переулок – ул. Розы Люксембург. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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