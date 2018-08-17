Иркутск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске завершен второй этап реконструкции Маратовской развязки в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

По информации пресс-службы администрации Иркутска, об этом сообщил заместитель председателя комитета городского обустройства Андрей Пономарев. Он отметил, что на объекте движение транспорта открыто по двум новым полосам, нанесена разметка, установлены дорожные знаки, подключено освещение. Специальная комиссия контролировала качество ремонта на всех этапах, на завершающей стадии будут проведены лабораторные испытания.

После реконструкции на Маратовской развязке изменилась схема движения:

– Перед началом работ была просчитана интенсивность транспортных потоков. Новая модель движения показала увеличение пропускной способности. Также расширение полос кольца позволило сделать движение более безопасным. Просьба к автомобилистам обратить внимание на знаки дорожного движения, – подчеркнул заместитель председателя комитета.

В ходе работ по второму этапу реконструкции было проведено асфальтирование, устройство тротуаров и бордюров по периметру кольца, а также обустроены пешеходные переходы. Кроме того, установлены опоры наружного освещения и троллейбусные контактные сети. В следующем году планируется благоустройство пространства внутри дорожной петли, а также будет разработан проект надземного пешеходного перехода в этом районе.

Как отметил Андрей Пономарев, в Иркутске реализация федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» подходит к завершению. Уже выполнены работы на 25 объектах, еще на восьми улицах ремонт в стадии завершения.