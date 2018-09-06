В иркутском аэропорту поставили новый рекорд по числу пассажиров

Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Пассажиропоток иркутского аэропорта пересёк 1,5-миллионную отметку. В прошлом году эту отметку преодолели 21 сентября, сообщает пресс-служба предприятия.

За январь-август 2018 года пассажиропоток на международных линиях составил 430 тысячи 68 человек. Это на 6,3% больше, чем в 2017-м. На внутренних линиях за первые восемь месяцев года обслужили 1 млн 23 тысячи 492 человека. Это на 6,8% больше, чем в прошлом году.

В 2018 году в расписании иркутского аэропорта появились новые рейсы: полёты в Токио открыла авиакомпания «Сибирь», в китайский город Урумчи – новая для аэропорта авиакомпания Urumgi Air, в Алма-Ату – начала выполнять полёты авиакомпания «Ангара».

Рейсы в Москву начал выполнять лоукостер «Победа». Пассажирские рейсы из Иркутска в столицу России открыли авиакомпания «Ред Вингс» и один из быстроразвивающихся региональных перевозчиков – авиакомпания «Алроса».

На предприятии уже начали готовиться к торжественной встрече двухмиллионного за 2018 год пассажира. В 2017 году двухмиллионный рубеж был преодолён впервые в постсоветской истории, это произошло 28 декабря. В этом году, по прогнозам специалистов аэропорта, двухмиллионного пассажира зарегистрируют на пару недель раньше.