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07.12.2019

В иркутском аэропорту зафиксировали рекорд по пассажиропотоку

Иркутск, 7.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Рекордные показатели пассажиропотока фиксируют в аэропорту Иркутска. За 11 месяцев 2019-го предприятие обслужило 2 млн 269 тысяч 306 человек, что на 11,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба авиаузла.

Наибольший прирост отмечают на международных рейсах – он составил 13,9%. С начала года до конца ноября в заграничные города и обратно было перевезено 663 тысячи 380 пассажиров. Российскими рейсами воспользовались 1 млн 605 тысяч 926 человек, или плюс 10,9% к показателям 11 месяцев прошлого года. Также зафиксировано 27 тысяч 400 транзитных пассажиров.

С начала года и до конца ноября в аэропорту Иркутска выполнено 28 тысяч 106 рейсов. Обслужено почти 8 тысяч тонн грузов и 1 346 тонн почты.

В рейтинге российских городов-лидеров по пассажиропотоку места распределились так: на первом месте, традиционно, московские направления. За 11 месяцев туда и обратно в Иркутск перевезено 730 тысяч 436 пассажиров. Со значительным отрывом на втором месте Новосибирск с показателем 164 тысячи 470 человек, 79 тысяч пассажиров летели рейсами Хабаровск – Иркутск – Хабаровск. Также в пятёрке лидеров Владивосток (71 тысяча 470 пассажиров) и Санкт-Петербург (64 тысячи 726 человек).

Среди международных направлений наибольший пассажиропоток отмечен на рейсах в Пекин и обратно (132 тысячи 725 человек), Камрань (77 тысяч 126 человек), Бангкок (74 тысячи 829 пассажиров), Пхукет (64 тысячи 484 человека), Сеул (47 тысяч 795 человек).

Бодайбо стал лидером по пассажиропотоку среди региональных рейсов (53 тысячи 297 пассажиров за 11 месяцев), в Усть-Кут и обратно перевезено 31 тысяча 447 человек, на рейсах в Братск и в обратном направлении обслужено 20 тысяч 265 человек.

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