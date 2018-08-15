В иркутском Ново-Ленино на объездной дороге поставили отбойники

Иркутск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На участке объездной дороги в иркутском микрорайоне Ново-Ленино в районе кирпичного завода установлено барьерное ограждение. Об этом сообщает пресс-служба реготделения ОНФ со ссылкой на мэрию города.

Как отметил член регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Батукаев, принятое и реализованное инженерно-архитектурное решение значительно повысит безопасность дорожного движения и ликвидирует постоянный очаг аварийности на этом участке оживленной городской магистрали.

– В ходе одного из рейдов в начале года эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» попали в многокилометровую пробку, которая образовалась в результате двух ДТП в районе кирпичного завода. В произошедшей аварии пострадали люди. Как показал многолетний опыт, на этом участке с плотным транспортным потоком и ранее была повышенная аварийность. Особенно в зимнее время, когда автолюбители, не справившись с управлением, попадали в серьезные дорожно-транспортные происшествия, вылетали на полосу встречного движения при совершении обгона или сносили придорожные столбы, – пояснил эксперт Народного фронта.

По итогам проведенных рейдов региональное отделение ОНФ направило письма в ГИБДД и администрацию Иркутска с просьбой установить защитные ограждения на опасном участке объездной дороги в Ново-Ленино. В письме общественники выразили уверенность, что на осмотренном дорожном отрезке для повышения безопасности необходим разделительный отбойник.

СПРАВКА:

По данным экспертов проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», по итогам 2017 года на территории Иркутской области зарегистрировано снижение всех основных показателей аварийности. В том числе в Иркутске их удалось снизить с 117 до 62 количество мест концентрации ДТП. В то же время в недавнем общероссийском рейтинге Народного фронта сообщалось о 101 очаге ДТП в Иркутской области при наличии всего 45 стационарных комплексов фото- и видеофиксации. В рейтинге также учитывались меры, которые принимают местные власти для ликвидации опасных участков.