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Транспорт
28.08.2018

В иркутском предместье Рабочее изменится схема движения транспорта

Иркутск, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском предместье Рабочее с 10 сентября изменится схема движения транспорта.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в целях безопасности дорожного движения возле образовательных учреждений на участке улицы Сарафановская от улицы Ленская до улицы Зимняя будут установлены дорожные знаки 5.5 «Дорога с односторонним движением». Действие знака распространяется с 10 сентября 2018 года.

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