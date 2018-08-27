В иркутском предместье Рабочее изменится схема движения транспорта

Иркутск, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском предместье Рабочее с 10 сентября изменится схема движения транспорта.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в целях безопасности дорожного движения возле образовательных учреждений на участке улицы Сарафановская от улицы Ленская до улицы Зимняя будут установлены дорожные знаки 5.5 «Дорога с односторонним движением». Действие знака распространяется с 10 сентября 2018 года.