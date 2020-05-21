В иркутском предместье Рабочее отремонтировали дорогу

Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Улицу Зимнюю в иркутском предместье Рабочее, на участке от улицы Напольной до начальной школы №66, отремонтировали.

Как сообщает пресс-служба «Единой России», текущий ремонт провели дорожными картами на двух участках: на улице Зимней и на улице Сарафановской (на проезжей части у лицея №1). Нерегулируемый пешеходный переход на улице Зимней между детским садом и школой появится чуть позже. А на улице Менделеева прочистили канаву.

В партии отмечают, что из-за отсутствия водоотведения некоторые дома на улице находились в зоне подтопления. Работы по расчистке канавы были запланированы после выездной встречи на территорию депутата округа, члена президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» Алексея Распутина и сотрудников комитета городского обустройства.

Работы выполнены, вместо выбоин – ровный асфальт и дополнительное ограждение для безопасности.