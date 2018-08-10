В Иркутском районе за год внедрят электронные проездные

Иркутский район, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе планируется внедрить в общественном транспорте автоматизированную систему учета и оплаты проезда. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Для этого транспортные средства оборудуют валидаторами – специальными приборами, способными учитывать количество поездок льготными категориями граждан по электронным социальным проездным билетам.

Процесс пройдет поэтапно, для каждого перевозчика сроки оборудования транспортных средств разработают индивидуально в соответствии с количеством имеющегося автопарка. Представители перевозчиков, в свою очередь, отметили, что могут не успеть за оставшееся время оснастить валидаторами транспортные средства. Кроме того, части предпринимателей не хватает финансов на установку дополнительного оборудования.

В связи с этим администрация Иркутского района решила сформировать для каждого перевозчика индивидуальный план оборудования транспортных средств валидаторами в течение года. Также предприниматели могут получить микрозаймы по льготной ставке в Фонде поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутского района для решения этого вопроса.

В администрации также отмечают, что за шесть месяцев 2018 года льготники совершили больше трёх тысяч поездок в общественном транспорте по Иркутскому району. Всего на территории проживают более 15 тысяч человек, имеющих право на льготный проезд. Все льготные категории граждан используют единый социальный проездной билет со специальными отрывными талонами.