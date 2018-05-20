В Иркутской агломерации начали ремонтировать дороги

Иркутская область, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Почти на 20 объектах проекта «Безопасные и качественные дороги» в Иркутске, Ангарске и Шелехове начались работы. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Так, в Иркутске в работе уже 17 объектов из 35. Среди них Маратовская развязка, объездная дорога в микрорайон Юбилейном, улицы Декабрьских Событий, Партизанская, Маршала Конева, Безбокова, Карпинская, Первомайская и др. По приоритетному проекту областному центру направлено 413,9 млн рублей из федерального бюджета, а также 242 млн рублей из бюджета Иркутской области.

В Ангарске демонтируют старый и монтируют новый бортовой камень на улице Карла Маркса. Также тут приступили к демонтажу покрытия на улице Саянская. На объекты дорожного ремонта в этом городе из федерального бюджета выделено 113,2 млн рублей.

В Шелехове к работам планируют приступить с 1 июня, синхронизировав ремонтные работы с уже начавшимися ремонтами тепловых сетей. По проекту «Безопасные и качественные дороги» федеральное финансирование для Шелехова составило 70,6 млн рублей.

Напомним, всего в 2018 году Иркутской области предоставлено 730 млн рублей из федерального бюджета. Общая стоимость работ в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» составляет 1,5 млрд рублей, из них 791,3 млн рублей – средства областного бюджета, 116 млн рублей – средства местных бюджетов городов Иркутска, Шелехова, Ангарского городского округа.