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Транспорт
17.06.2019

В Иркутской области до 20 июня изменится расписание нескольких поездов и электричек

Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - С 18 по 20 июня на участке Нижнеудинск-Тайшет ВСЖД изменится расписание движения двух электричек. Кроме того, до 20 июня изменится расписание пассажирских поездов №69 Чита-Москва, №1 Владивосток-Москва, №88 Усть-Илимск-Иркутск.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, относительно поездов разница с действующим расписанием составит от 3 до 25 минут.

По измененному расписанию будут ходить следующие электрички:

  • 18 и 20 июня пригородный поезд №6402 Тайшет – Нижнеудинск будет отправляться со ст. Тайшет в 7:25 вместо 7:20 и прибывать на ст. Нижнеудинск в 10:44 вместо 10:39.
  • 19 июня пригородный поезд №6402 Тайшет – Нижнеудинск будет отправляться со ст. Тайшет в 7:41 вместо 7:20 и прибывать на ст. Нижнеудинск в 11:00 вместо 10:39.
  • 18, 19, 20 июня пригородный поезд №6404 Тайшет – Нижнеудинск будет отправляться со ст. Тайшет в 16:22 вместо 16:15 и прибывать на ст. Нижнеудинск в 19:37 вместо 19:30.

Время указано местное.

Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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