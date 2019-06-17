|Транспорт
|17.06.2019
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В Иркутской области до 20 июня изменится расписание нескольких поездов и электричек
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Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - С 18 по 20 июня на участке Нижнеудинск-Тайшет ВСЖД изменится расписание движения двух электричек. Кроме того, до 20 июня изменится расписание пассажирских поездов №69 Чита-Москва, №1 Владивосток-Москва, №88 Усть-Илимск-Иркутск.
Как сообщает пресс-служба ВСЖД, относительно поездов разница с действующим расписанием составит от 3 до 25 минут.
По измененному расписанию будут ходить следующие электрички:
Время указано местное.
Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».