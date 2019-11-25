В Иркутской области еще несколько объектов включат в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - По результатам общественных обсуждений в мероприятия регионального проекта «Дорожная сеть», реализуемого в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», будет дополнительно включено несколько объектов в Приангарье.

Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, пишет пресс-служба губернатора.

Так, уже в следующем году в перечень объектов должны быть включены улицы 4-ая Железнодорожная и Сурнова в Иркутске, а также автомобильная дорога регионального значения Братск – Усть-Илимск.

Кроме того, Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области Минстроем дано поручение обследовать путепровод автомобильной дороги Иркутск – Усть-Ордынский. На этот объект разработана проектная документация, сейчас решаются земельные вопросы.

Больше всего обращений поступило от жителей Иркутска: они высказали предложения по ремонту покрытия проезжей части автомобильных дорог по улицам Челябинская, Сурнова, Трактовая, Трилиссера, Седова, Горького. В мероприятия регионального проекта «Дорожная сеть» на 2021-2022 годы планируется включить реконструкцию улицы Челябинская с устройством ливневой канализации на всем протяжении. Также в период 2021-2024 годов в рамках регионального проекта будут отремонтированы дороги по улицам Трактовая, Трилиссера, Седова в областном центре. В планах и улица Орджоникидзе в Усолье-Сибирском – отремонтировать ее тоже попросили во время общественных обсуждений.

– В этом году мы отмечаем, что жители стали активнее участвовать в общественных обсуждениях нацпроекта, отмечена вовлеченность населения в процесс производства работ, заинтересованность качеством и свойствами применяемого асфальтобетона, новыми технологиями. По тем объектам, которые не входят в территорию агломераций, совместно с муниципалитетами мы решаем вопросы по их включению в планы ремонта по другим программам, – подчеркнула Светлана Свиркина.

В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется привести в нормативное состояние 286,3 км дорог: 219 км – регионального значения, 67,3 км местного значения: в Иркутске 26,3 км, в Ангарске 20,8 км, в Шелехове 3,8 км, в Усолье-Сибирском 10,6 км, в Братске 5,8 км.

Общая стоимость мероприятий составляет 7 млрд 757 млн рублей, из них 1 млрд 517 млн рублей из федерального бюджета, 5 млрд 334 млн рублей из областного, 736,6 млн рублей – местные бюджеты.