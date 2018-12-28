В Иркутской области еще один КАМАЗ провалился под лед

Чунский район, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Автомобиль КАМАЗ провалился под лед 28 декабря в Чунском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, инцидент произошел вблизи населенного пункта Октябрьский. По предварительным данным местный житель, управляя лесовозом, миновав заградительные отвалы и запрещающие знаки, пытался сократить путь через реку. Однако лед не выдержал веса грузовика, и задними колесами автомобиль провалился в воду. Водитель выбрался из машины и покинул место происшествия. Глубина реки в месте провала составляет около 1,5 метров, толщина льда – 40 сантиметров.

– Сейчас проводится проверка по факту происшествия, после того, как будет установлен владелец транспортного средства, он будет привлечен к административной ответственности за выезд на лед в месте несанкционированной ледовой переправы, – отметил представитель ГИМС МЧС по Иркутской области.

В 20 километрах от места провала имеется автомобильный мост, по которому организовано безопасное круглогодичное движение транспорта. Однако по какой-то причине водитель выбрал опасный маршрут, который чуть не стоил ему жизни.

На сегодняшний день в области действует 22 санкционированные ледовые переправы в 11 районах. Главное управление МЧС России по Иркутской области предупреждает, что выезд на лед вне официально действующей переправы строго запрещен и опасен для жизни.