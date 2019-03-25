В Иркутской области еще работают 39 ледовых переправ

Иркутская область, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Межведомственная комиссия 25 марта закрыла ледовую переправу на Братском водохранилище «н.п. Ключи-Булак – н.п. Харанжино» в Братском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, там сейчас выполнены работы для обеспечения требований безопасности: установлены знаки, запрещающие движение автомобильного транспорта, на съездах возведены валы, установлены шлагбаумы, препятствующие выезду на лед, проведено его чернение.

В регионе продолжают действовать 39 ледовых переправ в 16 районах для безопасного пересечения водных объектов.