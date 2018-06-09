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10.06.2018

В Иркутской области идут тотальные проверки авто на соблюдение правил тонировки

Иркутская область, 10.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области полицейские проверяют автомобили на соблюдение норм тонировки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Так, накануне в областном центре экипаж ДПС в районе набережной реки Ангара менее чем за час привлек к ответственности за подобное нарушение водителей трех машин. Хозяевам тонированных авто предстоит выплатить административный штраф в размере 500 рублей. При этом подавляющее большинство нарушителей с маскирующей пленкой предпочитают расстаться на месте. Для тех же, кто решит оставить искусственное затемнение, предусмотрена не только административная ответственность. Если через 10 дней автовладелец не представит в ГИБДД машину с устраненным нарушением, сотрудники полиции могут аннулировать регистрацию транспортного средства.

Всего с начала года в Иркутске полицейские выявили около 3,2 тысяч случаев чрезмерного затемнения автостекол.

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